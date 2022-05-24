محافظ الأفلاج يترأس الاجتماع الأول للمجلس المحلي.. في دورته الجديدة

واستعرض المجلس عددًا من الأعمال المدرجة على جدول المجلس ومناقشة عدد من التوصيات المرفوعة في المجالس السابقة، وتَطَرق المجلس إلى العديد من الموضوعات التي تهدف إلى الإسهام في دفع عجلة التنمية بالمحافظة.