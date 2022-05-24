محافظ الأفلاج يترأس الاجتماع الأول للمجلس المحلي.. في دورته الجديدة

ترأس محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم صباح اليوم الثلاثاء بقاعة الاجتماعات بمقر المحافظة، الاجتماع الأول للمجلس المحلي؛ وذلك بحضور أعضاء كل المجلس والمرشحين للدورة الجديدة.
واستعرض المجلس عددًا من الأعمال المدرجة على جدول المجلس ومناقشة عدد من التوصيات المرفوعة في المجالس السابقة، وتَطَرق المجلس إلى العديد من الموضوعات التي تهدف إلى الإسهام في دفع عجلة التنمية بالمحافظة.
وأكد "العلم" في نهاية الاجتماع مضاعفة الجهد للعمل في كل ما من شأنه تنمية المحافظة وتطوير المشروعات التنموية بها لتحقيق تطلعات القيادة.