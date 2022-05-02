محافظ الأفلاج يتقدّم المصلين ويستقبل المهنّئين لعيد الفطر

تقدم محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم، اليوم، المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك، كما استقبل العديد من الأهالي والأعيان بديوان المحافظة الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

