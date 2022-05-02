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محافظ الأفلاج يتقدّم المصلين ويستقبل المهنّئين لعيد الفطر
وسط أجواء سادها الفرح والسرور وتبادل للتهاني والتبريكات
تقدم محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم، اليوم، المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك، كما استقبل العديد من الأهالي والأعيان بديوان المحافظة الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.
وشهد مصلى العيد المكشوف اكتظاظ المصلين وسط أجواء سادها الفرح والسرور وتبادل للتهاني والتبريكات، مع تواجد أمني ساهم في انسيابية الحركة بالطرقات المؤدية للمصلى، وساهم في أداء الصلاة بكل يسر وسهولة.