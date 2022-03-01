"محافظ الأفلاج" يدشن انطلاقة فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

دشن محافظ الأفلاج المكلف الدكتور أحمد العلم، صباح اليوم الثلاثاء، انطلاقة فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "‏سلامة الإنسان بناء ونماء"، الذي تنظمه إدارة الدفاع المدني بالمحافظة.

واستعرض مدير إدارة الدفاع المدني بالأفلاج العقيد محمد الدوسري خلال التدشين الافتراضي بمكتب المحافظ، البرامج والفعاليات المدرجة في جدول الاحتفاء بهذه المناسبة لإيصال رسالة اليوم العالمي للدفاع المدني وتحقيق الأهداف المتمثلة في رفع مستوى الوعي الوقائي، وإقامة معرض يحتوي على عدد من اللوحات التوعوية وأدوات السلامة؛ لاستقبال طلبة المدارس وإطلاعهم على العديد من الجوانب الوقائية والتوعوية؛ بهدف تعزيز الوعي لدى المجتمع.

من جهته ثمّن محافظ الأفلاج في ختام الافتتاح، جهود رجال الدفاع المدني في أداء المهام المنوطة بهم؛ وخاصة أعمالهم المتعلقة بسلامة الناس وحماية الأرواح والممتلكات؛ داعيًا الجهات الأخرى بالمحافظة إلى التفاعل الأمثل مع هذه اليوم التوعوي.