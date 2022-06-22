محافظ الحائط يرعى حفل تكريم منسوبي مكتب تعليم المتقاعدين والمتميزين

وفي كلمة له على هامش حفل التكريم أوضح محافظ الحائط أن تكريم المتقاعدين بأنها لمسة وفاء وحق على الأنقياء، وتقدير واعتراف منهم بفضل أهل البذل والعطاء، بجانب تكريم المتميزين على عملهم وجهدهم المبذول في العملية التعليمية والمساهمة في تطويرها وفقًا لرؤية 2030 في محافظة الحائط، وإخراج جيل جديد واع بمواكبة العصر وتطوره والقدرة على مجاراته والنجاح من خلاله في تقدم المملكة إلى أبعد مستوى، وأن تكون في مصافّ الدول الكبرى.