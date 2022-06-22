محافظ الحائط يرعى حفل تكريم منسوبي مكتب تعليم المتقاعدين والمتميزين

رعى محافظ محافظة الحائط محمد بن مطلق القنون، حفل تكريم منسوبي مكتب تعليم الحائط المتقاعدين، وكذلك المتميزون مساء اليوم الثلاثاء.
وفي كلمة له على هامش حفل التكريم أوضح محافظ الحائط أن تكريم المتقاعدين بأنها لمسة وفاء وحق على الأنقياء، وتقدير واعتراف منهم بفضل أهل البذل والعطاء، بجانب تكريم المتميزين على عملهم وجهدهم المبذول في العملية التعليمية والمساهمة في تطويرها وفقًا لرؤية 2030 في محافظة الحائط، وإخراج جيل جديد واع بمواكبة العصر وتطوره والقدرة على مجاراته والنجاح من خلاله في تقدم المملكة إلى أبعد مستوى، وأن تكون في مصافّ الدول الكبرى.
وأبرز "القنون" عن فضل المعلم ودوره في المجتمع، مقدمًا شكره للمعلمين المتقاعدين على جهودهم طيلة فترة عملهم، مشجعًا على تكريمهم والثناء عليهم مقابل ما قدموه وبذلوه في سنوات خدمتهم الطويلة.
وقال مخاطبًا المتقاعدين: "أنتم اليوم تغادرون مقرات العمل وقد بذلتم وضحيتم وتميزتم أثناء تأدية رسالتكم، فأنتجتم جيلًا صالحًا متعلمًا ومثقفًا قادرًا على الإنتاج المعرفي".
وبعد ذلك كرم محافظ الحائط محمد بن مطلق القنون المتقاعدين، ومنهم: عبيان بن عبدالله الشويلعي الرشيدي، وعابد بن عبدالرحمن العويمري الرشيدي.
وفي كلمة للمتقاعدين أكدوا أن "هذا اليوم يُعد يوم المحبة والوفاء لمعلمين سخروا قدراتهم وتجاربهم العلمية في أبنائنا الطلاب، وبذلوا طاقاتهم ليصنعوا أجيالًا يفخرون بهم وبعلمهم".