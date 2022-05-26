محافظ الحجرة يدشن فعالية "ثمرة الكباث" في نسختها الأولى

وتجول الجميع بين طاولات منتجات الأسر المهتمة بهذه الثمرة والذين بلغ عددهم 20 أسرة في أول نسخة لهذه الفعالية، ثم استمع المحافظ والحضور لتعريف بثمرة الكباث على لسان أحد الأهالي، حيث أكد أهمية الثمرة التي تستخرج من شجر الأراك ومواقع وجودها بوادي عليب وبمواقع عدة بالمحافظة وطعمها اللذيذ وأنواعها المختلفة.