محافظ الحجرة يدشن فعالية "ثمرة الكباث" في نسختها الأولى

دشن محافظ محافظة الحجرة ربيع بن عبدالرحمن هاشم فعالية (جني ثمرة الكباث الأولى) بمركز الجرين بمحافظة الحجرة، بالشراكة بين بلدية الحجرة ولجنة التنمية الاجتماعية بالحجرة وبحضور رؤساء الدوائر الحكومية والأهلية ومشايخ القبائل وعدد من الأهالي.
وتجول الجميع بين طاولات منتجات الأسر المهتمة بهذه الثمرة والذين بلغ عددهم 20 أسرة في أول نسخة لهذه الفعالية، ثم استمع المحافظ والحضور لتعريف بثمرة الكباث على لسان أحد الأهالي، حيث أكد أهمية الثمرة التي تستخرج من شجر الأراك ومواقع وجودها بوادي عليب وبمواقع عدة بالمحافظة وطعمها اللذيذ وأنواعها المختلفة.
وقام محافظ الحجرة بتكريم جميع الأسر المشاركة بمبالغ مالية، كما تم تكريم أكثر ثلاثة أشخاص جمعوا كمية كبيرة من ثمرة الكباث، وذلك في إطار تشجيع الأهالي للاهتمام بهذه الثمرة.
وشارك مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بركن توعوي وتوزيع منشورات في هذه الفعالية.
جدير بالذكر أن الكمية الموجودة تم بيعها بالكامل وبأسعار منافسة عن طريق الحراج المقام من ضمن الفعالية.