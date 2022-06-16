"محافظ الدواسر": البيئة التعليمية الآمنة ذات الجودة العالية خطوةٌ هامة لمواكبة التحول الرقمي

وأشار المسعود خلال افتتاحه أمس مبنى مدرسة ابتدائية وروضة الزويراء "بنات"، إلى أن المبنى المدرسي يُعد اليوم من أهم العوامل المؤثرة في العملية التربوية والتعليمية، ومن أهم ركائزها وأساسياتها، متى كان ذلك المبنى ملائمًا ومجهزًا بكافة سبل توفير البيئة التربوية التعليمية الجاذبة والمحفزة للعطاء سواء من المعلمين أو المعلمات، أو التقبل من المستهدفين (طلاب أو طالبات).