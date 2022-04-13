مُحافظ الدواسر يقدم تعازيه في وفاة الوكيل رقيب "العمران"

قدم مُحافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود تعازيه ومواساته في وفاة الوكيل رقيب عمران بن مسفر العمران الحقباني – رحمه الله - خلال زيارة قام بها أمس لأسرة الفقيد بمركز الشرافاء في محافظة وادي الدواسر، سائلاً الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
وكان الوكيل رقيب عمران العمران، من منسوبي قوات الطوارئ الخاصة بالمنطقة الشرقية قد انتقل إلى رحمة الله إثر حادث مروري خلال تأديته لعمله مساء أمس الأول بالمنطقة الشرقية.
فيما أعربت أسرة آل عمران عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ وادي الدواسر على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.