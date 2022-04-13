مُحافظ الدواسر يقدم تعازيه في وفاة الوكيل رقيب "العمران"

وكان الوكيل رقيب عمران العمران، من منسوبي قوات الطوارئ الخاصة بالمنطقة الشرقية قد انتقل إلى رحمة الله إثر حادث مروري خلال تأديته لعمله مساء أمس الأول بالمنطقة الشرقية.