"محافظ الزلفي" يرأس اجتماعًا لمعالجة أوضاع الآبار المكشوفة والمهجورة

يأتي هذا الاجتماع استكمالًا لمراجعة المستجدات وسبل المعالجة السريعة والآمنة لتلك الآبار، وفقًا لتوجيهات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بهذا الشأن، وحرصه على متابعتها واتخاذ كل الإجراءات لتفادي خطرها. كما ناقش المجتمعون العديدَ من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال صدر على إثرها جملة من التوصيات والقرارات اللازمة.