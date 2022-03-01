محافظ الزلفي يرأس اجتماع اللجنة الرئيسية لبرنامج المدينة الصحية

ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الرئيسية لبرنامج مدينة الزلفي الصحية، بقاعة الاجتماعات بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور منسق عام البرنامج أحمد العبده، وجميع أعضاء وعضوات اللجنة الرئيسية.

وتخلل الاجتماع استعراض ما تم إنجازه في الفترة الماضية، علاوة على مستجدات البرنامج الحالية.

وناقش المجتمعون أهمية توعية طلاب وطالبات التعليم بقيم وأهداف برنامج مدينة الزلفي الصحية، إضافة إلى تفعيل "اليوم العالمي للمدن الصحية"، تحت شعار "مدن صحية لتنمية مستدامة".

كما ناقشوا العديد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وصدر على إثرها جملة من التوصيات والقرارات اللازمة.