"محافظ الطائف" يناقش ومدير الشؤون الصحية أهم المشاريع الإنشائية والتطويرية

استقبل الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، في مكتبه، مدير عام الشؤون الصحية بالمحافظة سعيد القحطاني، وعدداً من المساعدين.
بدأ الاجتماع بعرض مرئي عن أهم المشاريع الإنشائية والتطويرية التي تمت خلال الفترة الماضية، بعد ذلك قدم مدير صحة الطائف سعيد القحطاني عرضاً تقديمياً عن نطاق الخدمات الصحية بالمحافظة وأهم مؤشرات الأداء، إضافة إلى دورها في الحج والعمرة واختتم العرض بمناقشة بعض التحديات.
وأعرب مدير الشؤون الصحية، عن شكره للأمير سعود بن نهار، على حرصه لتحقيق تطلعات القيادة وأمير المنطقة والأهالي والاستفادة من الفرص المتاحة حالياً من المشاريع الطبية بما يعود على المحافظة وأهلها بالفائدة بإذن الله.