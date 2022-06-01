محافظ الطوال يدشن مبادرة "يستفتونك" بالمحافظة وتطبيق "اسألني" الإلكتروني

واستمع "بن وريك" والحضور لشرح من مفوض الإفتاء بالمنطقة الشيخ محمد بن شامي شيبة, ومدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة، عن المبادرة وأهدافها وغيرها من المبادرات والبرامج والأنشطة الدعوية والتوعوية التي ينفذها الفرع، منوهًا باهتمام وحرص القيادة الحكيمة ـ حفظها الله ـ لدعم الإفتاء في مناطق المملكة، والتشديد على أهمية أخذ الفتوى من مصادرها السليمة والمعتمدة.