محافظ الطوال يدشن مبادرة "يستفتونك" بالمحافظة وتطبيق "اسألني" الإلكتروني

دشن محافظ الطوال فيصل بن ناصر بن وريك, "مبادرة يستفتونك" وتطبيق اسألني الإلكتروني المتعلق بالإجابة عن الفتاوى التي ينظمها فرع الإفتاء بمنطقة جازان بالمحافظة.
جاء ذلك أثناء استقباله مفوض الإفتاء بمنطقة جازان الشيخ محمد بن شامي شيبة، ومدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بجازان عبد الله بن علي حمدي، بصالة الاستقبال بمركز الموسم.
واستمع "بن وريك" والحضور لشرح من مفوض الإفتاء بالمنطقة الشيخ محمد بن شامي شيبة, ومدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة، عن المبادرة وأهدافها وغيرها من المبادرات والبرامج والأنشطة الدعوية والتوعوية التي ينفذها الفرع، منوهًا باهتمام وحرص القيادة الحكيمة ـ حفظها الله ـ لدعم الإفتاء في مناطق المملكة، والتشديد على أهمية أخذ الفتوى من مصادرها السليمة والمعتمدة.