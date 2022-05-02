محافظ الطوال يعايد المنومين بالورود في المستشفى العام

أدى اليوم محافظ الطوال فيصل بن ناصر بن وريك، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين بالجامع الأوسط بالطوال.
عقب ذلك قام بزيارة المرضى المنومين والعاملين بمستشفى الطوال العام هنأهم بعيد الفطر المبارك وقدم لهم الورود والهدايا وتمنى الشفاء العاجل للمرضى، فيما استقبل بن وريك في صالة الاستقبال بالمحافظة المهنئين بالعيد من مسؤولي ومشايخ وأهالي محافظة الطوال وقدم لهم التهاني بمناسبة العيد.
فيما رفع بن وريك التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ولسمو الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ولسمو الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان بمناسبة عيد الفطر المبارك سائلاً الله أن يعيده على الأمة العربية والإسلامية باليمن والخير والمسرات.