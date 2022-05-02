محافظ الطوال يعايد المنومين بالورود في المستشفى العام

فيما رفع بن وريك التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ولسمو الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ولسمو الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان بمناسبة عيد الفطر المبارك سائلاً الله أن يعيده على الأمة العربية والإسلامية باليمن والخير والمسرات.