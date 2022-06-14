محافظ العرضيات يُكرّم 54 طالبًا متفوقًا

رعى محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، اليوم الثلاثاء، حفل تكريم 54 طالبًا متفوقًا للعام الدراسي 1442هـ، بصالة المجد في ثانوية حراء بثريبان، بحضور مدير "تعليم القنفذة" الدكتور محمد بن إبراهيم الزحمي.
بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم تلاها الطالب محمد عبدالقدوس من ثانوية حراء، ثم كلمة ترحيبية من مدير مكتب التعليم بالعرضية الجنوبية الدكتور عبدالملك بن زيد القرني، هنأ من خلالها الطلاب المتفوقين.
ونوّه "القرني" إلى أن هذا التفوق بجهود مباركة من المدارس وتعاون أولياء الأمور مع حرص واهتمام من الطلاب، موجهًا شكره وتقديره لكل الذين أسهموا في هذا التفوق.
كما ألقى الطالب همام عبدالله القرني، من مدرسة الإمام أبو داوود الثانوية كلمة الطلاب المتفوقين.
وتحدث مدير التوجيه والإرشاد الدكتور راجح الهيثمي، وشكر المشرفين والمرشدين الطلابيين على تنظيم الحفل.
تلا ذلك تقديم مونتاج عن التفوق، ثم عرض أوبريت التفوق كلمات محبوب فهيد، وأداء أحمد الفارس.
وألقى مدير "تعليم القنفذة" الدكتور محمد بن إبراهيم الزاحمي، كلمة استعرض من خلالها الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة في خدمة التعليم.
وبارك للطلاب المتفوقين، وطالَبَهم بمواصلة التفوق حتى يكون لهم بصمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، مستشهدًا بما حققه زملاء سابقون لهم من إنجازات في مختلف المجالات.
وفي نهاية الحفل، جرى توزيع الهدايا وتكريم المتفوقين والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.