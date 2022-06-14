محافظ العرضيات يُكرّم 54 طالبًا متفوقًا

رعى محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، اليوم الثلاثاء، حفل تكريم 54 طالبًا متفوقًا للعام الدراسي 1442هـ، بصالة المجد في ثانوية حراء بثريبان، بحضور مدير "تعليم القنفذة" الدكتور محمد بن إبراهيم الزحمي.