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محافظ القنفذة يرعى الحفل الختامي لمهرجان حلي جنوب المحافظة
الفعاليات اشتملت على الألعاب النارية وأوبريت "وطن الأمجاد"
رعى محافط القنفذة محمد القباع مساء أمس الحفل الختامي لفعاليات مهرجان حلي جنوب المحافظة في نسخته الرابعة، والذي تشرف عليه بلدية حلي، الحفل الختامي جاء بعد شهرين من انطلاقة المهرجان.
وتنوعت فقرات الحفل بين الألعاب الشعبية والألعاب النارية، بالإضافة إلى أوبريت بعنوان "وطن الأمجاد".
وأحيا الحفل نخبة من شعراء ومنشدي المنطقة، ثم في النهاية؛ شارك محافظ القنفذة في أداء العرضة الشعبية وقدم شكره لبلدية حلي على ما لمسه من حسن التنظيم.
من جانبه، قال رئيس بلدية حلي المهندس سليمان الذيبي: عدد زوار المهرجان بلغ أكثر من ٦٠ ألف زائر طوال أيام المهرجان.
وأكد اعتماد مبادرة الأسر المنتجة، وذلك باستمرار تواجد الأكشاك خلال شهر رمضان المبارك بالمجان لجميع الراغبين، مقدماً شكره وتقديره لمحافظ القنفذة على رعايته الحفل.