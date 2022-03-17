محافظ القنفذة يرعى الحفل الختامي لمهرجان حلي جنوب المحافظة

رعى محافط القنفذة محمد القباع مساء أمس الحفل الختامي لفعاليات مهرجان حلي جنوب المحافظة في نسخته الرابعة، والذي تشرف عليه بلدية حلي، الحفل الختامي جاء بعد شهرين من انطلاقة المهرجان.