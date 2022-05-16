محافظ الليث يترأس اجتماع المجلس المحلي ويستقبل المعينين حديثاً

ترأس محافظ الليث، عمران بن حسن الزهراني، بمقرِّ المحافظة، اليوم الاثنين، اجتماع المجلس المحلي في جلسته الأولى من الدورة السادسة، بحضور رؤساء ومديري الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس.
وفي مستهل الجلسة، أعرب محافظ الليث، باسمه ونيابة عن منسوبي المحافظة ورؤساء المراكز ومديري الإدارات الحكومية ومشايخ وأعيان وأهالي المحافظة عن تهنئته للقيادة، بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ورعاه ـ المستشفى بعد إجراء الفحوصات الطبيِّة واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.
كما ناقش الاجتماع الموضوعات والمشروعات التنموية المدرجة في جدول أعمال المجلس.
وحثَّ محافظ الليث، المجتمعين على التعاون والتكامل لتنمية المحافظة والرُّقي بها وبذل وافر العطاء بكل جدٍ وإخلاص لخدمة الوطن والمواطن.
واستقبل محافظ الليث، بمكتبه أعضاء المجلس المحلي المُعيَّنين حديثاً، وهم: أحمد عبدالله المهداوي، وإبراهيم غريب الصمداني، ومحمد دخيل الله المطرفي، وعبدالإله سعيد الزبيدي، وخديجة حسن النعيري، ومثيلة علي المسعري، وآمنة أحمد الحاتمي، حيث هنأهم على نيل الثقة الكريمة من القيادة الرشيدة أيدها الله، راجياً لهم التوفيق.