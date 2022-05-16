محافظ الليث يترأس اجتماع المجلس المحلي ويستقبل المعينين حديثاً

واستقبل محافظ الليث، بمكتبه أعضاء المجلس المحلي المُعيَّنين حديثاً، وهم: أحمد عبدالله المهداوي، وإبراهيم غريب الصمداني، ومحمد دخيل الله المطرفي، وعبدالإله سعيد الزبيدي، وخديجة حسن النعيري، ومثيلة علي المسعري، وآمنة أحمد الحاتمي، حيث هنأهم على نيل الثقة الكريمة من القيادة الرشيدة أيدها الله، راجياً لهم التوفيق.