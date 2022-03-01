محافظ الليث يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

دشّن محافظ الليث عمران الزهراني بمقرّ المحافظة اليوم فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار " سلامة الإنسان بناء ونماء"، بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة العقيد عطية الزهراني وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية.

واطلع المحافظ على ما تم تقديمه من برامج ومنشورات توعوية تُسهم في تعزيز وعي المجتمع ورفع مستوى السلامة العامة، منوهاً بما يحظى به الدفاع المدني من رعاية ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- والمتابعة والاهتمام من وزير الداخلية.

أشاد المحافظ بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل و نائبه الأمير بدر بن سلطان لتوفير جميع الإمكانات التي تضمن الارتقاء المستمر والدائم بقدرات وطاقات الدفاع المدني وتزويده بأحدث وأرقى المعدات والتجهيزات، لتمكينه من القيام بدوره ورسالته في تأمين سلامة الأرواح والممتلكات والمنشآت ضد جميع الأخطار والحوادث التي قد تواجههم لا قدرّ الله، أثناء أداء عملهم وخصوصاً في الأزمات والطوارئ.