"محافظ الليث" يرعى حفل جائزة الثنيان للتفوق العلمي في دورتها الثالثة

ونوّه محافظ الليث بجهود إدارة التعليم بالمحافظة، ودورها في تحفيز الطلاب المتفوقين وتكريمهم والاحتفاء بهم، الذي يأتي تتويجًا لمثابرتهم وبذلهم وتميزهم الدراسي طوال العام الدراسي المنصرم، خصوصًا أنهم يمثلون الثروة الحقيقية للوطن؛ متمنيًا لهم كل التوفيق في مسيرتهم العلمية القادمة، وأن يكونوا جزءًا يسهم في بناء مسيرة وطنهم وخدمة دينهم ومليكهم، ومثمنًا للقائمين على الجائزة دورهم الريادي في الشراكة المجتمعية لدعم الطلاب المتفوقين، والإسهام في زيادة تحصيلهم العلمي.