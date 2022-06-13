"محافظ الليث" يرعى حفل جائزة الثنيان للتفوق العلمي في دورتها الثالثة

أشاد محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، بدعم واهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- وما توليه من رعاية وبذل سخي متواصل لقطاع التعليم وبرامجه المحلية والخارجية؛ مما أسهم في حصول وطننا الغالي على المراكز المتقدمة في العلم والمعرفة على مستوى العالم؛ ومنها حصول المملكة على 22 جائزة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2022) على مستوى الإبداع العلمي والابتكار.
جاء ذلك خلال رعاية الزهراني اليوم حفلَ جائزة الثنيان للتفوق العلمي في دورتها الثالثة لتكريم الطلاب المتفوقين للعام الدراسي 1442هـ، بحضور مدير تعليم الليث الدكتور زكي الحازمي، وعدد من رؤساء وممثلي الإدارات الحكومية، بمقر مسرح التعليم.
ونوّه محافظ الليث بجهود إدارة التعليم بالمحافظة، ودورها في تحفيز الطلاب المتفوقين وتكريمهم والاحتفاء بهم، الذي يأتي تتويجًا لمثابرتهم وبذلهم وتميزهم الدراسي طوال العام الدراسي المنصرم، خصوصًا أنهم يمثلون الثروة الحقيقية للوطن؛ متمنيًا لهم كل التوفيق في مسيرتهم العلمية القادمة، وأن يكونوا جزءًا يسهم في بناء مسيرة وطنهم وخدمة دينهم ومليكهم، ومثمنًا للقائمين على الجائزة دورهم الريادي في الشراكة المجتمعية لدعم الطلاب المتفوقين، والإسهام في زيادة تحصيلهم العلمي.