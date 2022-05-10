محافظ الليث يستقبل عميد الكلية التقنية بالمحافظة

استقبل محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، بمكتبه اليوم الثلاثاء، عميد الكلية التقنية مشرف المعهد الصناعي للبنين بالليث المهندس عيسى بن مسفر عسيري، وعددٍ من أعضاء هيئة التدريب؛ لتهنئته بمناسبة عيد الفطر.
جرى خلال اللقاء استعراض البرامج التي تنفذها الكلية لمنسوبيها والخطط والتطلعات المستقبلية وعقد الشراكات المجتمعية والتعاون المثمر مع كل القطاعات بالمحافظة.
ونوّه محافظ الليث بما تقدمه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من دعمٍ سخِّي ورعاية واهتمام لكل القطاعات، والتي يأتي من ضمنها قطاع التدريب التقني والمهني، وما يقدمه من دورٍ مهم في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية واكتشاف مهاراتهم وتطويرها، والتي تأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أهمية تذليل كل التحديات في سبيل خدمة الطلاب والمتدربين.