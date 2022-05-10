محافظ الليث يستقبل عميد الكلية التقنية بالمحافظة

ونوّه محافظ الليث بما تقدمه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من دعمٍ سخِّي ورعاية واهتمام لكل القطاعات، والتي يأتي من ضمنها قطاع التدريب التقني والمهني، وما يقدمه من دورٍ مهم في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية واكتشاف مهاراتهم وتطويرها، والتي تأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أهمية تذليل كل التحديات في سبيل خدمة الطلاب والمتدربين.