محافظ الليث يفتتح عددًا من المشاريع التنموية بجمعية البر بالغالة

دشن محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، عددًا من المشاريع التنموية التابعة لجمعية البرّ الخيرية بمركز الغالة، بحضور رئيس مركز الغالة، رده القارزي، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بجدة جمعان الزهراني، ورئيس بلدية الليث المهندس عبدالعزيز المالكي، ومدير كهرباء الليث المهندس عباس النعيري، ورئيس مجلس إدارة جمعية البرّ بالغالة المهندس خالد العضلي.
وشملت المشاريع افتتاح قاعة للاحتفالات، وتدشين المرحلة الثانية للمجمع الرياضيّ الذي يحتوي على ملاعب رياضية ومسابح وأندية صحية للرجال والنساء.
واستمع محافظ الليث إلى شرح تفصيلي، خلال جولته على مرافق المنشأة، عما تشتمل عليه قاعة الاحتفالات، وقام بتدشين المرحلة الثانية؛ مبينًا أنّ الجمعيات الخيرية في المملكة أصبحت تعكس صورة مشرفة ومضيئة لرقي المستوى الحضاري والإنساني للمجتمع؛ فهي إحدى مظاهر التكافل الاجتماعي الذي دعا إليه الإسلام، في ظل النمو والتطور الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لمسيرة العمل الخيري، وتوسع آفاقه من خلال البرامج والمشاريع الخيرية التي تأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وعبر رئيس مجلس إدارة جمعية البرّ بالغالة باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس، عن بالغ سعادته بتدشين المحافظ لهذه المشاريع التنموية التي تسهم في تحقيق رسالة الجمعية.