محافظ الليث يفتتح عددًا من المشاريع التنموية بجمعية البر بالغالة

واستمع محافظ الليث إلى شرح تفصيلي، خلال جولته على مرافق المنشأة، عما تشتمل عليه قاعة الاحتفالات، وقام بتدشين المرحلة الثانية؛ مبينًا أنّ الجمعيات الخيرية في المملكة أصبحت تعكس صورة مشرفة ومضيئة لرقي المستوى الحضاري والإنساني للمجتمع؛ فهي إحدى مظاهر التكافل الاجتماعي الذي دعا إليه الإسلام، في ظل النمو والتطور الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لمسيرة العمل الخيري، وتوسع آفاقه من خلال البرامج والمشاريع الخيرية التي تأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.