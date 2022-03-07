محافظ الليث يكرّم المتقاعدين من منسوبي المحافظة والمراكز الإدارية التابعة لها

وقدّم محافظ الليث شكره للمتقاعدين على ما قاموا به من جهود موفقة وطيبة خلال تواجدهم على رأس العمل، مؤكداً أن المسؤولية وخدمة الوطن لا تنتهي عند مرحلة التقاعد، وهي بداية لمرحلة جديدة يمكن استثمارها في المبادرة بالعمل التطوعي والكيانات الاجتماعية، متمنياً مشاهدة الجميع في مجالات أخرى نافعة لدينهم ووطنهم ومجتمعهم.