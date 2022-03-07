محافظ الليث يكرّم المتقاعدين من منسوبي المحافظة والمراكز الإدارية التابعة لها
كرمّ محافظ الليث عمران الزهراني عدداً من منسوبي المحافظة والمراكز الإدارية التابعة لها، الذين أحيلوا إلى التقاعد.
وتفصيلاً، قال "الزهراني" إن هذا التكريم يأتي انطلاقاً من الرعاية الكريمة التي توليها القيادة الرشيدة -حفظها الله- وتنفيذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل القاضية بتكريمهم، ونقل للمتقاعدين شكر وتقدير أمير المنطقة ونائبه على ما قدموه من جهد وتفانٍ خلال فترة عملهم.
وقدّم محافظ الليث شكره للمتقاعدين على ما قاموا به من جهود موفقة وطيبة خلال تواجدهم على رأس العمل، مؤكداً أن المسؤولية وخدمة الوطن لا تنتهي عند مرحلة التقاعد، وهي بداية لمرحلة جديدة يمكن استثمارها في المبادرة بالعمل التطوعي والكيانات الاجتماعية، متمنياً مشاهدة الجميع في مجالات أخرى نافعة لدينهم ووطنهم ومجتمعهم.
وعبرّ المكرمون عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ الليث على هذه اللفتة الرائعة التي تجسّدت فيها لمسات الوفاء .