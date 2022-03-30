محافظ المجمعة يرعى ملتقى "البرنامج البيئي" تخلله معرض وغرس ٥٠٠ شتلة

وسُر محافظ المجمعة بما لاقاه في هذا الملتقى من عمل مميز ورائع بين فيه أنه سيساهم -بإذن الله- هذا البرنامج إلى مساعدة الناس على فهم التغير المناخي من خلال توسيع أنشطة التعليم في مجال التغير المناخي في التعليم، وقام محافظ المجمعة ‎ومدير تعليم المجمعة بغرس شتلات زراعية، ثم غادر محافظ ‎المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم.