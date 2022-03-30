محافظ المجمعة يرعى ملتقى "البرنامج البيئي" تخلله معرض وغرس ٥٠٠ شتلة

رعى محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، ملتقى البيئة تحت شعار "بيئتنا مسؤوليتنا"، الذي نظمته إدارة تعليم المجمعة ممثلة في قسم النشاط الطلابي.
وكان في استقبال محافظ المجمعة مدير تعليم المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم، والمساعد للشؤون المدرسية فهد بن حسن العولة، وعدد من المشرفين ومنسوبي إدارة التعليم.
وبعد الاستقبال توجه الجميع إلى المعرض المقام بهذه المناسبة، وشمل المعرض أعمالًا تنشر الوعي البيئي لدى الطلاب والمجتمع التعليمي، كما اشتمل المعرض على عدد من أعمال الطلاب، كورشة الرسم الفني البيئي، وبرنامج جلوب البيئي، وآلية حفظ أوراق الأشجار، وركن النحل، وعرض لأنواع الأشجار والنباتات والبذور، وعرض للبرنامج الوطني لحماية البيئة ونظافتها.
ثم بدأ برنامج الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، فكلمة ترحيبية بالحضور تخللها تعريف بأبرز الجهود من التدريب والتثقيف البيئي وزراعة الشتلات والعمل التطوعي البيئي.
وشارك مدير تعليم المجمعة بكلمة قال فيها: "من ضمن أهداف رؤية السعودية الحفاظ على البيئة، وتبني استراتيجيات جديدة للتخفيف من الآثار الناجمة عن التغير المناخي، وجعل الاستدامة من أهم مستهدفات الرؤية".
وأضاف: "مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، من المبادرات التي حرصت القيادة الرشيدة على تحقيقها، وحظيت بتفاعل كبير من جميع فئات المجتمع، وكذا باهتمام وزارة التعليم التي حرصت على الاستفادة من التجارب والخبرات العالمية في المجال البيئي".
وأشار "الملحم" إلى أنه تم غرس أكثر من ٥٠٠ شتلة في ميدان الأمير فيصل بن خالد للفروسية بالمجمعة، مقدمًا شكره لمحافظ المجمعة على رعايته ومشاركته في هذا الملتقى، مشيدًا بشركاء النجاح منسوبي الإدارة على تعاونهم وجهودهم في سبل تحقيق هذا الملتقى المتميز.
ثم استأذن مدير تعليم المجمعة، محافظ المجمعة، في تكريم الرعاة الرسميين من يده، وفي ختام الملتقى قدم مدير تعليم المجمعة لمحافظ المجمعة درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة.
وسُر محافظ المجمعة بما لاقاه في هذا الملتقى من عمل مميز ورائع بين فيه أنه سيساهم -بإذن الله- هذا البرنامج إلى مساعدة الناس على فهم التغير المناخي من خلال توسيع أنشطة التعليم في مجال التغير المناخي في التعليم، وقام محافظ المجمعة ومدير تعليم المجمعة بغرس شتلات زراعية، ثم غادر محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم.