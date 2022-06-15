محافظ المجمعة يستقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية الوفاء الصحية بتمير

استقبل محافظ المجمعة الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل في مكتبه بديوان المحافظة اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية الوفاء الصحية بالمحافظة أحمد الفيصل والدكتور عبدالعزيز الخريف رئيس المجلس الاستشاري للجمعية، ونائب رئيس المجلس الأستاذ الدكتور رائد بن سليم البرادعي، وعددًا من أعضاء مجلس الإدارة، الذين قدموا للسلام عليه وإطلاعه على إنجازات وبرامج الجمعية وأهدافها.
وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بالجميع، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مهام وبرامج الجمعية لتحقيق رؤية المملكة 2030 في الأهداف المتعلقة بالقطاع غير الربحي، منوهًا بأهمية مثل هذه الجمعيات الصحية التي تقدم خدمات نوعية تخدم الفئة المستهدفة من المواطنين والمقيمين من كبار السن وذوي الظروف الخاصة، وغير القادرين على تأمين بعض المستلزمات الطبية لمرضاهم مثل الكراسي المتحركة والأسرة الطبية وغيرها.
كما أشاد بفكرة إنشاء مركز للتدريب الطبي والذي يجري العمل عليه حاليًا ويأتي إسهامًا من الجمعية في خدمة وتطوير القطاع الصحي وتزويد الكوادر الطبية بأحدث الدورات التخصصية بساعات طبية معتمدة من هيئة التخصصات الصحية ويقدمها نخبة من الكفاءات الأكاديمية بالمملكة.
وفي نهاية اللقاء، قدم منسوبو الجمعية الشكر لمحافظ المجمعة على حُسن الاستقبال والاهتمام، والدعم والتوجيهات المقدمة منه لجمعية الوفاء الصحية، والذي سينعكس إيجابًا على مسيرتها في خدمة أبناء المحافظة.
حضر اللقاء من جانب أعضاء جمعية الوفاء الصحية كل من: فلاج بداي الحربي-عبدالمحسن الناجم- بدر الحميدي- فهد الزيد- أحمد عبدالله الفيصل- ومحمد الحاتم.