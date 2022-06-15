محافظ المجمعة يستقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية الوفاء الصحية بتمير

استقبل محافظ المجمعة الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل في مكتبه بديوان المحافظة اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية الوفاء الصحية بالمحافظة أحمد الفيصل والدكتور عبدالعزيز الخريف رئيس المجلس الاستشاري للجمعية، ونائب رئيس المجلس الأستاذ الدكتور رائد بن سليم البرادعي، وعددًا من أعضاء مجلس الإدارة، الذين قدموا للسلام عليه وإطلاعه على إنجازات وبرامج الجمعية وأهدافها.