محافظ المخواة يدشّن فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع وملتقى الإبداع والابتكار

دشّن محافظ المخواة غلاب أبو خشيم، فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع 2022، وبرنامج "مساحة الابتكار الإثرائي"، وذلك خلال زيارته لمركز الموهوبين صباح اليوم الثلاثاء؛ حيث التقى مدير التعليم الدكتور علي الجالوق، وعددًا من القيادات التعليمية وشركاء النجاح في كلية العلوم والآداب بالمخواة، والغرفة التجارية بالمخواة، والطلاب وأولياء الأمور .
وأطلق مسابقة تحدي مواهب المخواة العلمية للموهوبين والموهوبات، وفعاليات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع، وعدداً من المبادرات الداعمة للموهبة، وكرّم الشركاء والطلاب الموهوبين والمدارس المتميزة، مستعرضًا المشاريع العلمية المتأهلة على المستوى الوطني.
وأبدى "أبو خشيم" سعادته بالتنافس العلمي بين الطلاب في مشاريعهم الابتكارية وأفكارهم البحثية النوعية نحو تسنّم المراكز الريادية في مؤشر الابتكار، بالنظر لارتباطها الوثيق بالتحسين الاقتصادي والتنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في إعداد جيل منافس مبتكر متخلّق بمهارات المستقبل الواعد.
وأشار مدير التعليم علي الجالوق، إلى أن البرامج الابتكارية تخلق مساحة جاذبة للإنتاج الفكري التقني والمهاري، وتتيح للطلاب توفير بيئة إبداعية جاذبة لممارسة تطبيق المعرفة والتعلّم والاستقصاء؛ سعيًا لمواكبة المستقبل ومسايرةً للتطور المتسارع بهدف استيعاب المتغيرات العالمية واللحاق بركب المقدمة.
وقدم "الجالوق" شكره وتقديره لرعاية المحافظ ولكل من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة البحثية العلمية المتجلّية.