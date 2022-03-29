محافظ المخواة يدشّن فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع وملتقى الإبداع والابتكار

دشّن محافظ المخواة غلاب أبو خشيم، فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع 2022، وبرنامج "مساحة الابتكار الإثرائي"، وذلك خلال زيارته لمركز الموهوبين صباح اليوم الثلاثاء؛ حيث التقى مدير التعليم الدكتور علي الجالوق، وعددًا من القيادات التعليمية وشركاء النجاح في كلية العلوم والآداب بالمخواة، والغرفة التجارية بالمخواة، والطلاب وأولياء الأمور .