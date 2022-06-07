محافظ بيشة يفتتح جسر المشاة على طريق أبها وفق معايير المشهد الحضري

افتتح محافظ بيشة سعيد بن ناصر الطلوق، جسر المشاة الذي يقع بطريق أبها، والذي يتميز بموقعه بالقرب من عديد من المجمعات التجارية، ويعد أحد الطرق المهمة بالمحافظة، ويأتي وفق إستراتيجية البلدية في تعزيز السلامة المرورية ورفع كفاءة شبكة الطريق من خلال اعتبارات عدة من أهمها حركة المشاة وكثافة المركبات ووجود مواقع حيوية وخدمات على الطرق، إضافة إلى عامل المساحة الكافية لعمل جسور المشاة.