محافظ بيشة يفتتح جسر المشاة على طريق أبها وفق معايير المشهد الحضري

افتتح محافظ بيشة سعيد بن ناصر الطلوق، جسر المشاة الذي يقع بطريق أبها، والذي يتميز بموقعه بالقرب من عديد من المجمعات التجارية، ويعد أحد الطرق المهمة بالمحافظة، ويأتي وفق إستراتيجية البلدية في تعزيز السلامة المرورية ورفع كفاءة شبكة الطريق من خلال اعتبارات عدة من أهمها حركة المشاة وكثافة المركبات ووجود مواقع حيوية وخدمات على الطرق، إضافة إلى عامل المساحة الكافية لعمل جسور المشاة.
بدوره، أوضح رئيس بلدية بيشة علي آل جلبان أنه رُوعي في تنفيذ الجسر معايير المشهد الحضري ووفق مواصفاتٍ مميزةٍ، لافتاً إلى أن الجسر يمثل إضافة حيوية ومميزةً للمشهد الحضري، إلى جانب إسهامه في رفع درجة السلامة المرورية في شارع مهم وحيوي ببيشة، مشيداً بالتنفيذ والتسليم في الموعد وبمستوى عالٍ من الكفاءة.
وأضاف "آل جلبان" أن الجسر يأتي في إطار اهتمام البلدية بدعم المشاريع التنموية وتعزيز مساهماتها في برامج المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع حيث تم تنفيذ الجسر بأعلى المواصفات من حيث الطول والعرض والارتفاع، إضافة إلى أن الجسر تضمن تركيب الهياكل المعدنية على جزأين في المكان المخصص وتنفيذ دهانات الأعمدة المعدنية وصب الأرضية للجسر المعدني وتركيب الدرابزينات واستكمال جميع التشطيبات مع تزويده بالإنارة وتشجير محيطه، مثمناً لأمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي متابعته ودعمه وتسخير الإمكانات لكل ما يخدم المحافظة في القطاع البلدي والتنموي.
وأكد في نهاية حديثه، أن إنشاء جسور المشاة يأتي بهدف إيجاد معابر آمنة للمشاة وحرصاً على سلامة العابرين والحد من نسبة الحوادث والارتقاء بمستوى السلامة والحركة المرورية، متطلعاً إلى أن يحظى الجسر بإعجاب مستخدميه وأهالي المحافظة وزوارها.