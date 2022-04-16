محافظ بيشة يوصي الإعلاميين بالأمانة والصدق والشفافية

أوصى محافظ بيشة سعيد بن ناصر الطلوق، الإعلاميين، بالأمانة والصدق والشفافية، مؤكدًا أنها ركائز أساسية للعمل الإعلامي المهني.
جاء ذلك أثناء رعايته الملتقى الإعلامي الأول بمحافظة بيشة تحت عنوان: "التحديات الإعلامية بمحافظة بيشة"، الذي نظمته جمعية إعلاميون - فرع بيشة، مساء الجمعة، 14 رمضان 1443هـ، في فندق سنترال بارك، وحضره عدد من رجال الأعمال ومديري الجهات الحكومية والإعلاميين والإعلاميات في المحافظة.
ورحب "الطلوق" بجمعية إعلاميون، وبرئيسها الدكتور سعود بن فالح الغربي، ومدير فرع إعلاميون بعسير الدكتور عبد الله آل مرعي، مؤكدًا ثقة المنطقة الكبيرة في جمعية إعلاميون وتحقيق رؤيتها الواضحة.
ولفت إلى أنها جمعية رسمية تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية، وسعيها الإعلامي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وأولها التطوع واستثمار كل الجهود والمبادرات والخبرات الإعلامية لخدمة الوطن والمواطن.
وأوضح "الطلوق" أن عقد مثل هذه اللقاءات في غاية الأهمية ويؤسس لعمل تكاملي بين كل قطاعات الوطن، سواء جهات حكومية أو قطاع خاص أو قطاع ثالث.
وشدد على أن رسالة العمل الإعلامي ترتكز على ثلاثة عناصر أساسية هي: الصدق، والأمانة، والشفافية، وأن الواجب الوطني يحتم علينا خدمة وطننا وإظهار محافظتنا وإبراز منجزاتها التنموية وجهود حكومتنا الرشيدة وعطاءات مواطنينا المضيئة؛ ولذلك فالإعلام شريك استراتيجي في كل هذه التحديات.
بدأ اللقاء بحديث لمدير فرع بيشة مسفر آل عارف، الذي ثمن رعاية محافظ بيشة سعيد الطلوق، ودعمه للإعلاميين وعلى وجه التحديد جمعية إعلاميون، وحرصه الكبير على تضافر الجهود وتكامل العمل لخدمة المحافظة ودعم منجزاتها وتعزيز مساهماتها الوطنية.
ورحب بالمتحدثين في الملتقى، رئيس جمعية إعلاميون الدكتور سعود الغربي، ومدير فرع الجمعية بعسير الدكتور عبد الله آل مرعي، موضحًا أن الملتقى يناقش أربعة محاور وهي: التحديات الإعلامية في بيشة، التكامل والشراكات الإعلامية، صناعة المبادرات وتسويق المنطقة.
وتحدث رئيس مجلس إدارة جمعية إعلاميون الدكتور سعود بن فالح الغربي، ومدير فرع إعلاميون بعسير الدكتور عبد الله آل مرعي، في محاور الملتقى، واستعرضا تجربة إعلاميون ودورها الإعلامي والمهني والمجتمع في خدمة المنطقة وتشكيل شراكات نوعية مع رجال الأعمال، وبدعم الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية والمساهمة بفاعلية في جهود الحكومة الرشيدة في تطوير الإنسان والمكان، واستثمار كل الفرص والإمكانات التي تزخر بها المملكة في كل مناطقها ومن ضمنها محافظة بيشة.
وأتاح مدير الحوار مع الضيفين، عضو جمعية إعلاميون - بعسير، عبد الله آل سليم؛ الفرص للحضور بالتعليق وطرح الأسئلة سواء للمتحدثين أو الموجهة لمحافظ بيشة.
وتم على هامش الملتقى توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية إعلاميون فرع بيشة و"منصة حلول" التابعة للغرفة التجارية في بيشة، لتوفير الدعم لرواد ورائدات الأعمال بمحافظة بيشة، التكامل المهني والدعم الإعلامي والخدمات والاستشارات الإعلامية التي من خلالها يمكن لرائد العمل الاستفادة منها تسويقيًّا، وكذلك نشر وتغطية كل ما يتعلق بخدمات المنصة ومتابعة الجديد.
وتعتبر هذه الشراكة نموذجًا للتعاون بين الإعلام والجهات الحكومية وشبه الحكومية ورجال الأعمال لدعم كل ما يخدم اقتصاد المحافظة.
وفِي ختام الملتقى كرمت جمعية إعلاميون - فرع بيشة، المحافظ سعيد الطلوق، وسلمه التكريم رئيس مجلس إدارة جمعية إعلاميون الدكتور سعود الغربي.