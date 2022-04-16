محافظ بيشة يوصي الإعلاميين بالأمانة والصدق والشفافية

وتحدث رئيس مجلس إدارة جمعية إعلاميون الدكتور سعود بن فالح الغربي، ومدير فرع إعلاميون بعسير الدكتور عبد الله آل مرعي، في محاور الملتقى، واستعرضا تجربة إعلاميون ودورها الإعلامي والمهني والمجتمع في خدمة المنطقة وتشكيل شراكات نوعية مع رجال الأعمال، وبدعم الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية والمساهمة بفاعلية في جهود الحكومة الرشيدة في تطوير الإنسان والمكان، واستثمار كل الفرص والإمكانات التي تزخر بها المملكة في كل مناطقها ومن ضمنها محافظة بيشة.