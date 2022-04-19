محافظ حفر الباطن يطلع على تقرير منجزات جمعية ألفة للتنمية الأسرية

وقدّم رئيس مجلس الإدارة شرحًا موجزًا عن إنجازات الجمعية خلال الفترة الماضية والتي استفاد منها أكثر من 3800 مستفيد ومستفيدة في مجال التدريب والتطوير والتأهيل؛ في حين بلغت عدد المبادرات والبرامج الأسرية 10 مبادرات، بالإضافة إلى تحقيق نسبة 60% في مبادرة الإصلاح الأسري، وبلغ عدد المستفيدين من برنامج الطفل المحضون 104 أطفال، وهي مبادرة بالتعاون مع محكمة الأحوال الشخصية بحفر الباطن لتقديم خدمة المصالحة الأسرية والاجتماعية ورعاية الطفل المحضون.