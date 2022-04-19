محافظ حفر الباطن يطلع على تقرير منجزات جمعية ألفة للتنمية الأسرية

اطلع محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، في مكتبه بالإمارة اليوم، على التقرير السنوي لإنجازات وأعمال جمعية ألفة للتنمية الأسرية بالمحافظة للعام 2021م.
وقدّم التقريرَ رئيسُ مجلس إدارة الجمعية مشعل بن عبدالله الشريع، بحضور عضو مجلس الإدارة سلمان العقيل، ومدير الجمعية نايف الشريهي، ورئيس الإصلاح الأسري حامد العنزي.
وفي بداية اللقاء نوّه محافظ حفر الباطن بما تلقاه الجمعيات الأسرية بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مؤكدًا الدور الفعال والهام الذي تُقدمه جمعية ألفة للتنمية الأسرية بمحافظة حفر الباطن في تنفيذ عدد من البرامج الأسرية والاجتماعية التي تساهم في استقرار الأسر وزرع الألفة والمحبة بين أفرادها والتأثير الإيجابي على المجتمع.
وقدّم رئيس مجلس الإدارة شرحًا موجزًا عن إنجازات الجمعية خلال الفترة الماضية والتي استفاد منها أكثر من 3800 مستفيد ومستفيدة في مجال التدريب والتطوير والتأهيل؛ في حين بلغت عدد المبادرات والبرامج الأسرية 10 مبادرات، بالإضافة إلى تحقيق نسبة 60% في مبادرة الإصلاح الأسري، وبلغ عدد المستفيدين من برنامج الطفل المحضون 104 أطفال، وهي مبادرة بالتعاون مع محكمة الأحوال الشخصية بحفر الباطن لتقديم خدمة المصالحة الأسرية والاجتماعية ورعاية الطفل المحضون.
وثمّن رئيس مجلس الإدارة مشعل الشريع لمحافظ حفر الباطن متابعته المستمرة، وتوجيهاته السديدة، ودعمه المعنوي للجمعية.
وأعرب محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود، عن شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة الجمعية ولجميع العاملين فيها على هذه الجهود المباركة؛ سائلًا الله عز وجل مزيدًا من العون والنجاح في سبيل ما يقدمونه من أعمال وجهود ملموسة بنّاءة في شؤون الأسرة.