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محافظ شرورة يدشن حملة "اعتزاز" من تنظيم فرع هيئة الأمر بالمعروف

تهدف إلى زيادة الوعي وتعزيز الانتماء للوطن عبر وسائل توعوية متنوعة
محافظ شرورة يدشن حملة "اعتزاز" من تنظيم فرع هيئة الأمر بالمعروف
محافظ شرورة يدشن حملة اعتزاز
بندر آل عوض
بندر آل عوض

دشن محافظ شرورة موفق عبدالهادي العنزي في مكتبه بالمحافظة فعاليات حملة (اعتزاز) التي ينفذها فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة، بحضور مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني وعدد من أعضاء الهيئة.

وتهدف الحملة إلى الاعتزاز بالقيم الإسلامية السمحة، وزيادة الوعي والاعتزاز بالأسس المتينة التي قامت عليها المملكة العربية السعودية، ورفع روح الاعتزاز بمنجزات الوطن، وتعزيز الانتماء للوطن المعطاء، وذلك عبر وسائل توعوية متنوعة ومواد إعلامية مقروءة ومرئية ومسموعة.

محافظ شرورة
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حملة اعتزاز

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