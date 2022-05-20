محافظ شرورة يدشن حملة "اعتزاز" من تنظيم فرع هيئة الأمر بالمعروف

دشن محافظ شرورة موفق عبدالهادي العنزي في مكتبه بالمحافظة فعاليات حملة (اعتزاز) التي ينفذها فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة، بحضور مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني وعدد من أعضاء الهيئة.