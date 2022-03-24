محافظ شرورة يُدشن فعاليات "اليوم الخليجي للمدن الصحية"

دشن محافظ شرورة موفق بن عبد الهادي العنزي، الخميس، فعاليات "الاحتفاء باليوم الخليجي للمدن الصحية.. مارس ٢٠٢٢"، تحت شعار "مدن صحية لتنمية مستدامة".
جاء ذلك بمشاركة أعضاء اللجنة الرئيسية للبرنامج من مديري القطاعات الحكومية المختلفة والجمعيات الأهلية والفرق التطوعية بمدينة شرورة الصحية.
وقد شارك المحافظ رئيس اللجنة الرئيسية لبرنامج مدينة شرورة الصحية، في غرس شتلات بمحاذاة ممشى الوطن انطلاقًا لتوزيع وغرس ألف شتلة بالمدينة.
وقال منسق مدينة شرورة الصحية سليمان قرامز الصيعري: إن العديد من البرامج ستنفذ بهذه المناسبة؛ وهي:
١- تأمين ألف شتلة مختلفة الأنواع للغرس وتوزيعها على مراكز المحافظة.
٢- مشاركة مشاة شرورة في برنامج المشاة اليومي تحت عنوان "خطوة نحو الصحة".
٣- استعراض المعارض المشاركة من القطاعات المختلفة "إدارة التعليم، مستشفى شرورة العام، الوحدة البيطرية بمحافظة شرورة، لجنة مكافحة التبغ، جمعية تداوي الصحية، جمعية طبيعة".
٤- استعراض برامج مبادرات اللجنة النسائية، وفريق "مزون الخير" التطوعي، بعنوان "بوعينا أصحاء"، والمتضمنة فعاليات ومحاضرات توعوية وثقافية وصحية.
وزار المحافظ الأماكن والحدائق العامة، للتوعية وتوزيع أكياس نفايات للحفاظ على البيئة.
كما تمت زيارات ميدانية للمرأة العاملة في مختلف المجالات، بما يعكس رؤية المملكة 2030، وفعالية "كن واعيًا تعش بصحة"، والمنفذة في كلية الآداب للبنات، بمشاركة قسم النشاط الطلابي بالجامعة.
وفي الختام شكر محافظ شرورة موفق بن عبد الهادي العنزي، مختلف القطاعات الحكومية والأهلية المشاركة في هذه الفعالية.
ونوه إلى ما حققته مدينة شرورة الصحية ضمن تسع مدن صحية بالمملكة، لتصبح إحدى المدن الصحية على الشبكة العالمية للمدن الصحية بالشرق المتوسط.
وأكد أن ذلك يعكس الدعم اللامحدود لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهم الله - وما يوليه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز آل سعود، ونائبه، من دعم ومتابعة للرقي بالخدمات المقدمة في المجالات التنموية والخدمية كافة.