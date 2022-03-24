محافظ شرورة يُدشن فعاليات "اليوم الخليجي للمدن الصحية"

٣- استعراض المعارض المشاركة من القطاعات المختلفة "إدارة التعليم، مستشفى شرورة العام، الوحدة البيطرية بمحافظة شرورة، لجنة مكافحة التبغ، جمعية تداوي الصحية، جمعية طبيعة".