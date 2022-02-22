محافظ شرورة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة يوم التأسيس

رفع محافظ محافظة شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي باسمه واسم مديري وأهالي المحافظة من مشايخ ونواب وأهالي المحافظة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزير (حفظهما الله) وإلى الأسرة الحاكمة وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية الذي يوافق 22 من فبراير من كل عام.

حيث أكد محافظ شرورة في كلمة له بذكري يوم التأسيس أن المملكة العربية السعودية تعيش خطوات من النماء والازدهار بدأت منذ تأسيس الدولة السعودية بتاريخ الثاني والعشرين من فبراير لعام 1727 للميلاد إلى يومنا هذا.

وأضاف أن ثلاثة قرون مضت كانت شاهدة وحافلة بالمنجزات، امتدت فيه لبنات البناء من إمام إلى إمام ومن ملك إلى ملك، لتواصل المملكة العربية السعودية رعاها الله وحفظها هذا البناء الراسخ الشامخ، على الرغم من المتغيرات العالمية إلا أن هذا الكيان العظيم أثبت للعالم بأسره أن المواطن والحاكم هما أسرة واحدة عنوانها "السعودية" بكل تفاصيلها؛ فكل مواطن له الفخر والاعتزاز بتاريخ بلادنا وأصالتها، عندما أشرق ضياء دولة العدل والنظام في الجزيرة العربية.

وسأل العنزي الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ قادتها وولاة أمرها، وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن والمواطن بالأمن والأمان والصحة والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

