محافظ شقراء يتفقد سير الاختبارات في مدارس المحافظة

نايف الصفق : تفقد محافظ شقراء الأستاذ عادل بن عبدالله البواردي صباح اليوم الأحد الموافق ٢٧/١١/ ١٤٤٣هـ سير الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث لعام 1443هـ بمدارس محافظة شقراء.
وقد استهل جولته التفقدية بزيارة لمدرسة متوسطة بدر بمحافظة شقراء، وكان في استقباله لدى وصوله مدير التعليم بمحافظة شقراء الدكتور إبراهيم الحسن، ومدير متوسطة بدر الأستاذ عبدالله اليحيى، حيث اطلع على سير الاختبارات والإجراءات المتخذة واستمع إلى شرح مفصل من مدير المدرسة عن أعمال اللجان.
بعد ذلك وبرفقة مدير التعليم زار مدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية، حيث كان في استقباله مساعد مدير التعليم الدكتور عادل الزايدي، ومدير المدرسة الأستاذ مشعل الحافي، حيث زار قاعات الاختبارات والتقى الطلاب، بعد ذلك زار المعهد العلمي بالمحافظة والتقى مدير المعهد الأستاذ عبدالعزيز المهنا، واطلع على استعدادات المعهد من أجل سير الاختبارات بالشكل الصحيح.
وفي ختام الزيارة أعرب عن سعادته بما اطلع عليه من إعداد وتنظيم لسير الاختبارات في جميع مدارس المحافظة، شاكراً ومقدرًا لجميع منسوبي إدارة التعليم على الجهود المبذولة، متمنياً التوفيق والنجاح للطلاب والطالبات .