محافظ شقراء يتفقد سير الاختبارات في مدارس المحافظة

بعد ذلك وبرفقة مدير التعليم زار مدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية، حيث كان في استقباله مساعد مدير التعليم الدكتور عادل الزايدي، ومدير المدرسة الأستاذ مشعل الحافي، حيث زار قاعات الاختبارات والتقى الطلاب، بعد ذلك زار المعهد العلمي بالمحافظة والتقى مدير المعهد الأستاذ عبدالعزيز المهنا، واطلع على استعدادات المعهد من أجل سير الاختبارات بالشكل الصحيح.