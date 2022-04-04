محافظ شقراء يدشن حملة "إنسان" لتمكين ودعم الأيتام

دشن محافظ شقراء، عادل بن عبدالله البواردي، في مكتبه بديوان المحافظة، حملة جمعية "إنسان" تحت شعار "مداد إنسان"، بحضور مدير فرع شقراء، عبدالله بن ناصر المجيول، وموظفي الفرع .
واستمع محافظ شقراء إلى شرح عن الحملة وما تعبر عنه في شعارها من استمرار العطاء والبذل لتمكين الأيتام، وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية، عبر دعم برامج ومشاريع الجمعية لتقديم خدمات متميزة للمستفيدين.
وأشاد "البواردي" بالجمعية ودورها في خدمة الأيتام، متمنياً لها المزيد من التوفيق في المستقبل.
من جانبه قدم مدير الفرع، شكره وتقديره لمحافظ شقراء؛ لتدشينه الحملة الإعلامية لجمعية إنسان لهذا العام، وذلك انطلاقاً من اهتمامه بأبناء "إنسان"، وحرصه على تلمس احتياجاتهم وتمكينهم، وتحقيق الاستدامة لهم، تماشياً مع الرؤية الوطنية 2030.
وأكد مدير الفرع أن الجمعية استمدت شعار الحملة الإعلامية لهذا العام الذي أطلقته بعنوان (مداد إنسان) من خلال ما تحمله هذه الكلمة من استمرار الدعم لتمكين الأيتام.
وأشار إلى أن الجمعية لديها العديد من المبادرات النوعية التي تُعنى بالمستفيدين، من ضمنها برامج التدريب والتأهيل والتوظيف، إضافة إلى الرعاية السكنية، والصحية، والتعليمية والبرامج والأنشطة التي تقدمها لهم.