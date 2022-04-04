محافظ شقراء يدشن حملة "إنسان" لتمكين ودعم الأيتام

وأشار إلى أن الجمعية لديها العديد من المبادرات النوعية التي تُعنى بالمستفيدين، من ضمنها برامج التدريب والتأهيل والتوظيف، إضافة إلى الرعاية السكنية، والصحية، والتعليمية والبرامج والأنشطة التي تقدمها لهم.