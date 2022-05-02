محافظ صامطة يؤدي صلاة العيد بجامع التقوى ويستقبل المهنئين

وقد أمَّ المصلين الشيخ إبراهيم بن علي ناصر ضامري الذي تطرق في خطبته بالشكر إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين على ما قدمته وتقدمه من أجل راحة أبناء هذا الوطن كافة.