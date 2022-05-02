محافظ صامطة يؤدي صلاة العيد بجامع التقوى ويستقبل المهنئين

أدى محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين بجامع مجمع التقوى بحاكمة الدغارير وبحضور وكيل المحافظة عبده مجرشي ومديري الإدارات الحكومية والأمنية بالمحافظة.
وقد أمَّ المصلين الشيخ إبراهيم بن علي ناصر ضامري الذي تطرق في خطبته بالشكر إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين على ما قدمته وتقدمه من أجل راحة أبناء هذا الوطن كافة.
واستقبل محافظ صامطة في مكتبه رؤساء الإدارات الأمنية والحكومية مشايخ وأعيان وأهالي المحافظة الذين قدموا التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
فيما رفع محافظ صامطة باسمه ونيابة عن رئيسَي مركزَي السهي والقفل ورؤساء الدوائر الحكومية والأمنية ومشايخ وأعيان وأهالي المحافظة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله وإلى سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه حفظهما الله بحلول عيد الفطر المبارك سائلاً المولى القدير أن يعيده عليهم وعلى الوطن بالخير والمسرات في ظل القيادة الرشيدة وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وأن يبعد عنها حسد الحاسدين والحاقدين.