محافظ صامطة يبحث مع المجلس المحلي أهم المشروعات المنفذة والمتعثرة

ترأس محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، صباح اليوم الثلاثاء، جلسة المجلس المحلي في دورته الثانية للعام 1443/ 1444هـ، في قاعة الاجتماعات بمقر المحافظة.
جاء ذلك بحضور وكيل المحافظة عبده مجرشي، ورئيس مركز السهي عبدالله سهلي، ورؤساء الدوائر الحكومية.
ورفع محافظ صامطة الشكر لمقام القيادة الرشيدة على ما توليه من اهتمام ودعم للمشروعات من أجل التنمية والبناء وازدهار هذا البلد العظيم، مُرحّبًا بالأعضاء الجدد المعينين للدورة الحالية، ومتمنيًا من الله لهم العون والتوفيق.
استعرض الاجتماع المحاور المدرجة في جدول أعمال المجلس، وناقش أهم المشروعات المنفذة من بلدية محافظة صامطة وبلديتي السهي والقفل.
وناقش أسباب تعثر المشروعات المتعثرة، وكيفية وضع الحلول اللازمة؛ من أجل إنجازها سريعًا، ونسبة الإنجاز لدى الجهات الخدمية بالمحافظة كالمستشفى وإدارة المياه.
كما ناقش اللقاء الفرص الاستثمارية التي طرحتها بلديات صامطة والقفل والسهي، ومعرفة مدى الإقبال على الفرص الاستثمارية المعلنة مسبقًا، الأمر الذي سيسهم في تنمية المحافظة والمراكز التابعة لها.
وبحث طلب إيصال التيار الكهربائي لمخطط "الأوركيد" بمركز السهي، وتغيير مسمى بعض القرى بمركزي السهي والقفل.
وفي ختام الجلسة، وجّه محافظ صامطة الجميع بالعمل والمتابعة المستمرة لأي تعثرات تعيق التنمية؛ تنفيذًا لمتابعة واهتمام أمير منطقة جازان ونائبه، لحظة بلحظة لكل المشروعات بالمنطقة وإنجازها وفق المواصفات المطلوبة؛ من أجل التقدم التنموي والازدهار في ظل الدعم اللامحدود لكل المشروعات من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد حفظهما الله.
كما جرى تكريم أعضاء المجلس السابقين وشكرهم على ما بذلوه طيلة فترة عملهم كأعضاء في المجلس المحلي بمحافظة صامطة.