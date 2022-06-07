محافظ صامطة يبحث مع المجلس المحلي أهم المشروعات المنفذة والمتعثرة

ورفع محافظ صامطة الشكر لمقام القيادة الرشيدة على ما توليه من اهتمام ودعم للمشروعات من أجل التنمية والبناء وازدهار هذا البلد العظيم، مُرحّبًا بالأعضاء الجدد المعينين للدورة الحالية، ومتمنيًا من الله لهم العون والتوفيق.