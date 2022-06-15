محافظ عنيزة يستقبل "السباعي" المدير المكلف بموارد القصيم

دار الحديث بينهما عن أهم المشاريع والأعمال للدور والمراكز والمكاتب في محافظة عنيزة، وسبل تجاوز العقبات والمعوقات، والحرص على خدمة المستفيدين وتسهيل الإجراءات وخدمة المواطن، وتهيئة كل وسائل الراحة له.