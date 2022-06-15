محافظ عنيزة يستقبل "السباعي" المدير المكلف بموارد القصيم

استقبل محافظ محافظة عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، عبدالله بن محمد السبّاعي مهنئاً بمناسبة تكليفه مديراً للفرع، متمنياً له التوفيق.
دار الحديث بينهما عن أهم المشاريع والأعمال للدور والمراكز والمكاتب في محافظة عنيزة، وسبل تجاوز العقبات والمعوقات، والحرص على خدمة المستفيدين وتسهيل الإجراءات وخدمة المواطن، وتهيئة كل وسائل الراحة له.
بعد ذلك رافق مدير عام الفرع المحافظ لزيارة مبنى دار الرعاية الاجتماعية بالمحافظة والاطلاع على سير المشروع وتجهيزه لنقل الدار له لاحقاً، ثم توجها لمركز الشيخ إبراهيم بن سليمان القاضي للخدمات التربوية والتعليمية والاجتماعية كذلك.
وعلى هامش الزيارة زارا مركز الجفالي للرعاية والتأهيل، حيث اطلعا على الخدمات المقدمة في المركز وتجولا في كافة المرافق الخدمية بالمركز.
وقد رافق المدير العام خلال الزيارة، المساعد لقطاع التنمية هدى الزعاق والمساعد لقطاع العمليات نوره المردسي.