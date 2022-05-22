محافظ فيفاء يبحث مع "مسملي" قضايا التعليم بالمحافظة.. وهذه أهم التوصيات

بحث محافظ فيفاء، المهندس صالح بن علي القحطاني، اليوم بمقر المحافظة، في اجتماع مع مدير تعليم صبيا المكلف عثمان بن محمد مسملي، عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتعليم في فيفاء.
ومن أبرز القضايا قضية النقل المدرسي، وعملية النقل للمجمعات التعليمية الجديدة، ومبنى المعهد العلمي بالمحافظة، واستكمال المبنى الحكومي الخاص به.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات المهمة، التي ستخدم العملية التعليمية في المحافظة، منها: استمرار التعليم وأداء الاختبارات في المدارس الحالية، والبدء في المجمعات من العام الدراسي القادم، وكذلك انطلاق النقل المدرسي للمجمعات من العام القادم، وتحويل مبنى المعهد العلمي طور الإنشاء إلى مجمع تعليمي.
حضر الاجتماع رئيس الشؤون المدرسية بمكتب تعليم فيفاء عبدالله بن علي أحمد المخشمي، وعدد من منسوبي التعليم في فيفاء.