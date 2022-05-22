محافظ فيفاء يبحث مع "مسملي" قضايا التعليم بالمحافظة.. وهذه أهم التوصيات

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات المهمة، التي ستخدم العملية التعليمية في المحافظة، منها: استمرار التعليم وأداء الاختبارات في المدارس الحالية، والبدء في المجمعات من العام الدراسي القادم، وكذلك انطلاق النقل المدرسي للمجمعات من العام القادم، وتحويل مبنى المعهد العلمي طور الإنشاء إلى مجمع تعليمي.