"محافظ مرات" يشرف على الاستعدادات لاحتفالات العيد.. فعاليّات متنوعة تستمر يومين

بدأت الاستعدادات المبكرة للاحتفال بعيد الفطر المبارك لهذا العام 1443هـ، بعددٍ من الفعاليّات والبرامج الوطنية التي تستهدف جميع فئات المجتمع، حيث تحظى الاستعدادات بإشراف محافظ مرات أحمد بن سعود الحمين، وبمتابعة مباشرة منه لجميع البرامج المعدة لهذه المناسبة.
وتفصيلاً، تمت الاستعدادات المبكرة لاحتفالات عيد الفطر المبارك في محافظة مرات بمتابعة محافظ مرات الذي وجّه لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة بتنظيمه بشراكة بلدية مرات، وتم اختيار شعار المناسبة "ليالي العيد في محافظة مرات" وتحت وسم #هالسنة_عيدنا_غير.
وتستمر فعاليّات العيد لمدة يومين أول وثاني أيام العيد المبارك، شاملاً كل أفراد الأسرة، وتم اختيار حديقة الشباب شرق المحافظة على طريق الملك سلمان ليكون موقعًا للاحتفال.
وسيشتمل برنامج العيد على عددٍ من الفعاليّات الوطنية أهمها: العرضة السعودية، السامري، أوبريت الوطن، ومسرح الطفل، وعيد مرات زمان، وركن معايدات للأم، وعيديات أهالي مرات، وأركان الفود ترك والكافيهات والأسر المنتجة، وعديد من المفاجآت.