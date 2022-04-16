"محافظ مرات" يشرف على الاستعدادات لاحتفالات العيد.. فعاليّات متنوعة تستمر يومين

بدأت الاستعدادات المبكرة للاحتفال بعيد الفطر المبارك لهذا العام 1443هـ، بعددٍ من الفعاليّات والبرامج الوطنية التي تستهدف جميع فئات المجتمع، حيث تحظى الاستعدادات بإشراف محافظ مرات أحمد بن سعود الحمين، وبمتابعة مباشرة منه لجميع البرامج المعدة لهذه المناسبة.