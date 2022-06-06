محافظ ينبع يبحث مع مدير شؤون الإسكان اكتمال شبكات المياه والكهرباء

واطلع على سير العمل مع عدد من استشاري ومقاولي المشروعين واستمع إلى أبرز المنجزات والتحديات، مشيدًا بالدور الكبير الذي تبذله وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمشروعات القائمة والمستقبلية للإسكان بكامل الخدمات الأساسية، وتسهيل التملك السكني للأسر السعودية ورفع نسبتها وفقًا لمستهدفات برامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠.