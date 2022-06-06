محافظ ينبع يبحث مع مدير شؤون الإسكان اكتمال شبكات المياه والكهرباء

بحث محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، اليوم الاثنين، مع مدير عام شؤون الإسكان بمنطقة المدينة المنورة أحمد زيدان، وفريق عمل الإسكان، آخر مستجدات اكتمال تنفيذ وإيصال الخدمات الأساسية من شبكات المياه والكهرباء وغيرها.
واستعرض الجانبان مشروع "لؤلؤة الديار" الذي قد بدأ تنفيذه مؤخرًا بضخ المياه عن طريق المضخة المختصة للمشروع المكون من ١١٨٢ وحدة سكنية من نوع "تاون هاوس" على مساحة ٢,٧٠٦,٩٠٠ متر مربع، والتي بلغ نسبة الإنجاز الفعلي لها ٩٣.٥٨%.
وناقش اللقاء أيضًا آلية سير العمل لمشروع إسكان "رواسن" الذي يوفر المزيد من المشروعات السكنية التي تلبي رغبات الأسر السعودية، ضمن بيئة متكاملة المرافق والخدمات وتراعي معايير الجودة والحياة.
ويشتمل هذا المشروع على ٦٩٠ وحدة سكنية على امتداد مساحة تبلغ ٢٣٥,١٣٣ مترًا مربعًا، مقسمة على مرحلتين، ونسبة الإنجاز الفعلي لها كمرحلة أولى ٥٠%. كما اطلع على أبرز التحديات والمنجزات القائمة بالمشروع.
وأجرى مدير عام الإسكان، جولة تفقدية لمشروعي "لولؤة الديار" و"رواسن" الذي شهد إقبالاً لمستفيدي "سكني"؛ لما يتوفر به من مزايا على مستوى عالٍ من التصاميم الهندسية والجودة والضمانات.
واطلع على سير العمل مع عدد من استشاري ومقاولي المشروعين واستمع إلى أبرز المنجزات والتحديات، مشيدًا بالدور الكبير الذي تبذله وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمشروعات القائمة والمستقبلية للإسكان بكامل الخدمات الأساسية، وتسهيل التملك السكني للأسر السعودية ورفع نسبتها وفقًا لمستهدفات برامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠.