"محلي ينبع" يوصي برفع مركز دفاع مدني لـ"الفقعلي" ويستعرض خطة "لجنة الشباب"

أوصى المجلس المحلي بمحافظة ينبع، برفع مركز دفاع مدني، لمركز الفقعلي بعد ترؤس محافظ ينبع رئيس المجلس سعد مرزوق السحيمي، اجتماع المجلس الثاني في دورته السادسة اليوم الثلاثاء بقاعة الاجتماعات بمقر المحافظة، بحضور وكيل المحافظ فيصل بن حمد المطيري، وأعضاء المجلس من المسؤولين والأهالي.
وفي بداية الاجتماع نوّه محافظ ينبع بحرص واهتمام أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، على أن يكون المجلس المحلي فاعلًا لدوره في تنمية المحافظة.. تلا ذلك استعراض جدول الأعمال، الذي تَضَمّن عرض خطة عمل لجنة الشباب ولجنة البيئة والأهداف والمبادرات لعام ٢٠٢٢م، والتوصية برفع مركز دفاع مدني بقرية الفقعلي.
وفي ختام الاجتماع تم إعداد محضر بالموضوعات التي تم رفعها لأمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة.