"محلي ينبع" يوصي برفع مركز دفاع مدني لـ"الفقعلي" ويستعرض خطة "لجنة الشباب"

وفي بداية الاجتماع نوّه محافظ ينبع بحرص واهتمام أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، على أن يكون المجلس المحلي فاعلًا لدوره في تنمية المحافظة.. تلا ذلك استعراض جدول الأعمال، الذي تَضَمّن عرض خطة عمل لجنة الشباب ولجنة البيئة والأهداف والمبادرات لعام ٢٠٢٢م، والتوصية برفع مركز دفاع مدني بقرية الفقعلي.