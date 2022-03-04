"محمد بن سمار": ولي العهد يقود المملكة بثقة عالية وتخطيط مدروس

وتابع أن "تنوع مصادر الدخل والاستثمارات التي تقوم بِها المملكة من خلال الصندوق يضيف للمملكة مصادر للدخل وتنوعاً مفيداً، ويضاعف مِن سبل التفوق والتقدم والنهوض والتميز للمملكة العربية السعودية حكومة وشعباً، حتى تصبح المملكة أحد أقوى 5 اقتصادات في العالم، وأحد أقوى 5 صناديق الاستثمارات في العالم، وأحد أهم وأقوى الدول عالمياً، فهذا طموحنا كما تعلمناه من سمو الأمير القائد الملهم محمد بن سلمان أن طموحنا كسعوديين عنان السماء ورؤوسنا مرفوعة وتكاتفنا دائم ويدنا واحدة، بما يرضي الله عز وجل نحو غد أفضل ومستقبل مُشرق للمملكة".