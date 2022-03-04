"محمد بن سمار": ولي العهد يقود المملكة بثقة عالية وتخطيط مدروس

ذكر رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار رجل الأعمال محمد بن مسعد بن سمار، أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يقود المملكة العربية السعودية بثقة عالية، وتخطيط مدروس، وكفاءة ووضوح ونجاح، نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 بِكل اقتدار وثبات، الأمر الذي اتضح مِن خِلال عدد المشاريع النوعية التي أطلقها سموه، ليتضح أن المملكة تسير بخطى ثابتة ورؤية واضحة وأهداف مرسومة بدون أي تأخير وفي مواعيدها المحددة.
وأضاف "بن سمار" أن "هذا التطور الحاصل في المملكة يجعلنا كشعب سعودي نفخر بأننا نحصد هذه النتائج المثمرة بما يرضي الله، فأولاً وصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي حالياً للمرتبة السابعة عالمياً شيء مميز، وفي إطار رؤية المملكة 2030، واستمرار المملكة في وجودها ضمن أقوى 20 اقتصاداً في العالم مع استمرار تقدمها في المراتب أيضاً رائع".
وتابع أن "تنوع مصادر الدخل والاستثمارات التي تقوم بِها المملكة من خلال الصندوق يضيف للمملكة مصادر للدخل وتنوعاً مفيداً، ويضاعف مِن سبل التفوق والتقدم والنهوض والتميز للمملكة العربية السعودية حكومة وشعباً، حتى تصبح المملكة أحد أقوى 5 اقتصادات في العالم، وأحد أقوى 5 صناديق الاستثمارات في العالم، وأحد أهم وأقوى الدول عالمياً، فهذا طموحنا كما تعلمناه من سمو الأمير القائد الملهم محمد بن سلمان أن طموحنا كسعوديين عنان السماء ورؤوسنا مرفوعة وتكاتفنا دائم ويدنا واحدة، بما يرضي الله عز وجل نحو غد أفضل ومستقبل مُشرق للمملكة".