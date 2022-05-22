مدارس الرياض تطلق الحملة التوعوية "ما لك حق" لمحاربة التنمر

أطلقت مدارس الرياض، بالتعاون مع مجلس شؤون الأسرة، اليوم الأحد، الحملة التوعوية لمحاربة ظاهرة التنمر، تحت عنوان:"ما لك حق".
وتهدف الحملة إلى توعية المجتمع بمخاطر وأضرار التنمر وتمكين الأطفال والشباب والشابات من التعامل مع أشكاله كافة.
جاء ذلك، بتنظيم منتدى توعوي يضم نخبة من المتحدثين في مختلف المجالات التربوية والاجتماعية والصحة النفسية، يستمر حتى الثلاثاء 24 مايو الجاري، في قاعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدارس الرياض، بالإضافة للبث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة على أكبر شريحة ممكنة محلياً وإقليمياً.
جاءت جلسة الحوار الأولى بعنوان "تأثير التنمر على المجتمع"، قدمها الأمين العام لمركز الحوار الوطني، الدكتور عبدالله الفوزان، ورئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، خالد الفاخري، وأدارها الإعلامي مفرح الشقيقي.
وناقش المتحدثان الأثر العظيم لظاهرة التنمر على المجتمع ككل وخاصة الأطفال والشباب والرواسب النفسية والاجتماعية الخطيرة التي من الممكن أن يتعرض لها كل أفراد وأطياف المجتمع ما لم نتصدى لها جميعاً بالأساليب العلمية والمصارحة والشفافية.
من جهته، أوضح مدير عام المدارس، عبدالرحمن الغفيلي، "أن هذه الحملة التوعوية أُطلقت لإيمان مدارس الرياض بدورها المجتمعي ولأهمية التوعية ومحاربة ظاهرة التنمر، إذ تشير الإحصاءات المحلية والدولية إلى تعرض الأطفال والشباب للعديد من أساليب التنمر".
وقال، إن هذه الأساليب تتواكب مع الطفرة التقنية التي تعم العالم أجمع، مما يستدعي أن تقدم المدارس جهودًا مضاعفة للتوعية بالظاهرة وتمكين الأطفال والشباب وأولياء الأمور من التعامل مع جميع أشكاله.
ولفت إلى أنه من هنا جاءت فكرة إطلاق الحملة بالتعاون مع مجلس شؤون الأٍسرة ودعم لا محدود من مؤسسة محمد بن سلمان مسك وبشراكة استراتيجية مع البنك الأهلي السعودي وشركاء النجاح الداعمين الشركة العربية الوسيط للدعاية والإعلان.
ووجه "الغفيلي"، لهم الشكر والعرفان والتقدير لمساهمتهم الفعالية وحسهم الوطني بأهمية المبادرات المجتمعية التي تنعكس بالنفع بمشيئة الله، على الوطن والمواطنين.
وفي ختام اليوم الأول للمنتدى، كرم الأمين العام لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، المهندس بدر الكحيل، المتحدثين وشركاء النجاح الداعمين.
وأكد أن مثل هذه المبادرات التربوية والحملات التوعوية تحظى باهتمام كبير من المؤسسة كونها ترتبط بكل أطياف المجتمع وفئة الشباب على نحو الخصوص.