مدارس الرياض تطلق الحملة التوعوية "ما لك حق" لمحاربة التنمر

جاء ذلك، بتنظيم منتدى توعوي يضم نخبة من المتحدثين في مختلف المجالات التربوية والاجتماعية والصحة النفسية، يستمر حتى الثلاثاء 24 مايو الجاري، في قاعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدارس الرياض، بالإضافة للبث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة على أكبر شريحة ممكنة محلياً وإقليمياً.