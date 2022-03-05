مدارس الطائف تستقبل غدًا أكثر من 200 ألف طالب وطالبة لأداء الاختبارات

حثَ المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد والمثابرة، والبعد عن الخوف والقلق، واستغلال أوقاتهم في المذاكرة والمراجعة، والحرص على التفوق وتحقيق أعلى النتائج في ظل ما تم توفيره لهم من إمكانات؛ لتسهيل أداء اختباراتهم، كما حثّهم على حفظ المقررات الدراسية من التلف والامتهان، وحفظها بعد أداء كل اختبار.