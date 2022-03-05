مدارس الطائف تستقبل غدًا أكثر من 200 ألف طالب وطالبة لأداء الاختبارات

حثَ المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد والمثابرة، والبعد عن الخوف والقلق، واستغلال أوقاتهم في المذاكرة والمراجعة، والحرص على التفوق وتحقيق أعلى النتائج في ظل ما تم توفيره لهم من إمكانات؛ لتسهيل أداء اختباراتهم، كما حثّهم على حفظ المقررات الدراسية من التلف والامتهان، وحفظها بعد أداء كل اختبار.
وبيّن "الخديدي" أن إدارتي التوجيه والإرشاد للبنين والبنات خصصت أرقامًا لتقديم الخدمات والاستشارات النفسية والتربوية والاجتماعية للطلاب والطالبات خلال فترة الاختبارات واستثمار ذلك فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.
وأشار إلى أنه جرى التشديد على كل المدارس لتهيئة الطلاب والطالبات للاختبارات لافتًا إلى أهمية مواصلة واستمرارية الجهود لمديري ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات، ومتابعتهم الاختبارات أولاً بأول وفق خطةٍ مُعدة، والرفع بتقارير يومية ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات.
وأتمت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف كل استعداداتها لاستقبال أكثر من 200 ألف طالب وطالبة من جميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية بمدارس محافظة الطائف والمحافظات والمراكز التابعة لها تعليميًا لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1443هـ والتي تبدأ يوم غدٍ الأحد.
وعملت الإدارة منذ وقتٍ مبكر وبمتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي على رفع مستوى الجاهزية والاستعداد للاختبارات بالمدارس الحكومية والأهلية لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني في أجواء مثالية وهادئة، واستكمال تشكيل لجان الرصد والمتابعة واستخراج النتائج، ولجان الاختبارات بالمدرسة من خلال مديري ومديرات المدارس. مع الحرص على تطبيق كل البروتوكولات والتدابير الصحية للوقاية من فيروس كورونا.