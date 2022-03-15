"مدارس المجمعة" تكمل جاهزيتها للعودة الحضورية للفصل الدراسي الثالث.. الأحد القادم

وأكد مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم ‎على تطبيق الدليل الإرشادي الوقائي المعتمد من هيئة الصحة العامة "وقاية" للعودة إلى المدارس في الفصل الدراسي الثالث، وإلغاء العمل بالنماذج التشغيلية، وعودة الأنشطة الصفية واللاصفية بناء على توجيه وزارة التعليم، والعمل على زيادة الدافعية للتعلم وتحقيق أهدافهم المستقبلية في مواصلة رحلة التعليم لمستقبل الوطن.