مدارس ظهران الجنوب تُنهي استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثالث

أنهت مدارس تعليم ظهران الجنوب في كافة مراحلها "الابتدائي، والمتوسط، والثانوي" استعداداتها لانطلاق الدراسة في الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1443، يوم غدٍ الأحد، بعد أن وجهت وزارة التعليم بتطبيق الدليل الإرشادي الوقائي المعتمد من هيئة الصحة العامة "وقاية" للعودة إلى المدارس في الفصل الدراسي الثالث، وإلغاء العمل بالنماذج التشغيلية، وعودة الأنشطة الصفية واللاصفية والاصطفاف الصباحي، وكذلك إلغاء التباعد.