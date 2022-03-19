مدارس ظهران الجنوب تُنهي استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثالث

أنهت مدارس تعليم ظهران الجنوب في كافة مراحلها "الابتدائي، والمتوسط، والثانوي" استعداداتها لانطلاق الدراسة في الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1443، يوم غدٍ الأحد، بعد أن وجهت وزارة التعليم بتطبيق الدليل الإرشادي الوقائي المعتمد من هيئة الصحة العامة "وقاية" للعودة إلى المدارس في الفصل الدراسي الثالث، وإلغاء العمل بالنماذج التشغيلية، وعودة الأنشطة الصفية واللاصفية والاصطفاف الصباحي، وكذلك إلغاء التباعد.
وقد أوضح مدير التعليم طارق بن علي آل فرحان، أن إدارة التعليم ممثلةً في اللجان المختصة قد عملت على إعداد خطط إشرافية كُلف خلالها أكثر من 50 مشرفًا ومشرفة للقيام بجولات ميدانية بشكل يومي على مدار الأسبوع؛ بالإضافة إلى زيارات ميدانية لقيادات الإدارة للاطمئنان على سير الدراسة من اليوم الأول.
وأضاف أن المدارس أكملت استعداداتها التعليمية والتربوية من خلال تجهيز الفصول والقاعات والملاعب الرياضية والمقاصف لحضور الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة بكل حيوية ونشاط، وسط بهجة بالعودة الكاملة وممارسة جميع الأنشطة، مثمنًا للجميع الجهود، راجيًا من الله تعالى التوفيق والعون.