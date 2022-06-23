زملاء "الغامدي" يكرمونه بعد ثلاثين عامًا في التعليم

نظم زملاء المعلم محمد علي آل مشني الغامدي من منسوبي مدرسة معن بن عدي الابتدائية بجدة يوم أمس الأربعاء، حفل توديع له، بمناسبة تقاعده بعد ثلاثين عامًا في التعليم.
جاء ذلك بحضور جمع كبير من زملائه وأصدقائه الذين قدموا له خلال الحفل مجموعة من الهدايا والدروع التذكارية والقصائد الشعرية.
وألقيت خلال الحفل كلمات ثناء على ما قدم المعلم المتقاعد "الغامدي"، خلال مسيرته التعليمية، راجين الله عز وجل، أن يوفقه في حياته بعد التقاعد.
من جانبه قال "الغامدي" إن العبارات تعجز عن التعبير للفرحة والسرور، مقدماً الشكر للزملاء والحضور.