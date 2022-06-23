زملاء "الغامدي" يكرمونه بعد ثلاثين عامًا في التعليم

نظم زملاء المعلم محمد علي آل مشني الغامدي من منسوبي مدرسة معن بن عدي الابتدائية بجدة يوم أمس الأربعاء، حفل توديع له، بمناسبة تقاعده بعد ثلاثين عامًا في التعليم.