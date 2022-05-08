مديرية صحة حائل تنظم حفلاً مصغرًا لمعايدة منسوبيها

نظمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، صباح اليوم، حفلاً مصغرًا لمعايدة منسوبيها، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
جاء ذلك، في حديقة الدكتور سليمان بن عبدالمحسن المزيني -رحمه الله - داخل مقر المديرية.
وشرف الحفل، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل، الدكتور فرحان بن فالح الشمري، ومساعدوه ومديرو الإدارات وعدد من موظفي وموظفات صحة حائل، وتم تبادل الجميع التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر.
وحثّ مدير صحة حائل، خلال الحفل الجميع على مضاعفة الجهود لتأدية المهام المناطة وتحقيق المستهدفات مما ينعكس على رفع مستوى الخدمات الصحية بالمنطقة.