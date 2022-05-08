مديرية صحة حائل تنظم حفلاً مصغرًا لمعايدة منسوبيها

وشرف الحفل، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل، الدكتور فرحان بن فالح الشمري، ومساعدوه ومديرو الإدارات وعدد من موظفي وموظفات صحة حائل، وتم تبادل الجميع التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر.