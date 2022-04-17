مدير "الأمر بالمعروف" بالباحة يتابع تنفيذ الحملات التوعوية خلال رمضان

وشكر "شراحيلي" رؤساء الهيئات ومنسوبيها على ما يبذلونه من جهود أسهمت في رفع الأداء الميداني والتوعوي، ونوّه إلى ما يلقاه فرع الباحة من دعم ورعاية من سمو أمير المنطقة -حفظه الله- ومن متابعة حثيثة من الرئيس العام حفظه الله.