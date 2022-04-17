مدير "الأمر بالمعروف" بالباحة يتابع تنفيذ الحملات التوعوية خلال رمضان

عقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شرحيلي، اجتماعًا برؤساء هيئات محافظات المنطقة لمتابعة خطط العمل الميداني والتوعوي وتفعيل حملات الرئاسة العامة في المنطقة.
وشدد "شراحيلي" على أهمية متابعة تنفيذ الحملات التي أطلقتها الرئاسة العامة، لا سيما خلال خطة شهر رمضان المبارك.
وناقش اللقاء المحاور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، كما ناقش رؤساء الهيئات عما يواجههم من معوقات خلال تنفيذ خطة العمل، ووجّه بما يناسب ذلك.
وشكر "شراحيلي" رؤساء الهيئات ومنسوبيها على ما يبذلونه من جهود أسهمت في رفع الأداء الميداني والتوعوي، ونوّه إلى ما يلقاه فرع الباحة من دعم ورعاية من سمو أمير المنطقة -حفظه الله- ومن متابعة حثيثة من الرئيس العام حفظه الله.
يشار إلى أن هذا الاجتماع لتطوير ومتابعة العمل الإداري والميداني للارتقاء به لتحقيق تطلعات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله.