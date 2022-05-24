مدير "التدريب التقني" بمكة يرعى ختام المعسكر الكشفي التقني بالطائف

اختتمت مطلع الأسبوع الحالي فعاليات المعسكر الكشفي التقني برعاية مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني وبحضور مدير عام أنشطة المتدربين المهندس سلطان الصنيع وممثل صندوق المتدربين الرئيس محمد السنان.
واستهدف المعسكر الذي استضافته كلية السياحة والفندقة بالطائف لمدة ثلاثة أيام تهيئة 150 جوالاً وكشافًا تقنيًا يمثلون 17 منشأة تدريبية بالمنطقة للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام وكذلك المهام الأخرى ضمن الفرق الكشفية بجمعية الكشافة العربية السعودية.
وثمّن "القرني" جهود كلية السياحة والفندقة بالطائف وتنظيمها واستضافتها هذا المعسكر، منوهًا بأهمية البرامج التي تنفذها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني سواء الكشفية أو المجتمعية والتطوعية والتي تأتي ترجمة لما تلقاه من اهتمام ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ يحفظها الله ـ ما يمكنها من إبراز دورها الوطني والاجتماعي المستمر حيث تقوم المؤسسة وبدعم كبير من معالي المحافظ الدكتور أحمد الفهيد بتنفيذ العديد من البرامج والفعاليات ومنها هذا المعسكر
الذي ينطلق من شرف خدمة الحاج ومسؤوليتها الاجتماعية لتدعم مشاركاتها منذ الأعوام الماضية لتعزز مفهوم التقنية في خدمة المشاعر المقدسة.
فيما أشار عميد كلية السياحة والضيافة بالطائف خليل الثقفي إلى أن برامج المعسكر تناولت المهارات الكشفية والمساهمات البيئية والتأهيل الكشفي حسب الممارسات العالمية والمحلية، واستهدف تفعيل البرامج والفعاليات الكشفية وتعزيز برامج رسل السلام، واكتساب المعارف والمهارات وتبادل الخبرات بين القيادات الكشفية، إضافة إلى البرامج المجتمعية والتطويرية، وتدريبهم على الانضباط والعمل كفريق عمل واحد وغرس القيم الدينية والوطنية.
وكشف "الثقفي" أن خطة برامج المعسكر أعدت بعناية ومن خلال فريق كشفي مختص وخبير عمل جاهدًا على أن يكون هنالك أثر مستدام لدى متدربين في المجال الكشفي من خلال ما اكتسبوه خلال مدة إقامتهم بهذا المعسكر.