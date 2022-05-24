مدير "التدريب التقني" بمكة يرعى ختام المعسكر الكشفي التقني بالطائف

وثمّن "القرني" جهود كلية السياحة والفندقة بالطائف وتنظيمها واستضافتها هذا المعسكر، منوهًا بأهمية البرامج التي تنفذها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني سواء الكشفية أو المجتمعية والتطوعية والتي تأتي ترجمة لما تلقاه من اهتمام ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ يحفظها الله ـ ما يمكنها من إبراز دورها الوطني والاجتماعي المستمر حيث تقوم المؤسسة وبدعم كبير من معالي المحافظ الدكتور أحمد الفهيد بتنفيذ العديد من البرامج والفعاليات ومنها هذا المعسكر