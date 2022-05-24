مدير الموارد البشرية بالرياض يدشن مشروع "تكامل" بدار الملاحظة الاجتماعية

وفي ختام الحفل قدم مدير عام الفرع د. محمد الحربي، شكره وتقديره لمؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، وجمعية معين لتأهيل النزيل القائمين على هذه المبادرة، لافتًا إلى أن المشروع يُعد أحد مشاريع التنمية المستدامة؛ حيث إنه يخدم النزلاء وأسرهم والكادر الوظيفي العامل معهم في عدة مجالات أهمها الاجتماعي والمهني والترفيهي والتربوي.