مدير "الموارد البشرية" بالرياض يشارك في برامج دعم مرضى التصلب المتعدد

شارك مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي، مساء أمس، في حفل السحور السنوي الذي نظمته جمعية "ساعد" الخيرية لأصدقاء التصلب العصبي المتعدد.
جاء ذلك ضمن برامج الدعم الاجتماعية التي تنظمها الجمعية، وتهدف من خلالها إلى تعزيز روح التعاون والتكامل بين أفراد المجتمع، وقياس مدى التعايش مع المرض.
وشهد الحفل الذي حضره أعضاء الجمعية ومجموعة من داعميها وبعض المهتمين والمهتمات بالشأن الاجتماعي والصحي توقيع اتفاقيتين في المجال الطبي والاستشاري؛ لتقديم خدمات التمريض المنزلي والتغذية العلاجية والعلاج الطبيعي لمستفيدي الجمعية من الجنسين.
وتخلّل الحفل عرض مجموعة من قصص النجاح لبعض الشخصيات التي تعايشت مع التصلب المتعدد، وبرزت في مجالها.
وقال "الحربي" أثناء كلمة ألقاها شكر فيها الجمعية على جهودها: "نؤكد أهمية دور مثل هذه المناسبات والشراكات المجتمعية التي تجمع بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع وجمعياته المختلفة؛ في سبيل الاستفادة من الخبرات والخدمات بما يسهم في تعزيز المنظومة التنموية الشاملة وفي مختلف المجالات".
وفي نهاية الحفل، كرم "الحربي" المشاركين والداعمين.