مدير "الموارد البشرية" بالرياض يشارك في برامج دعم مرضى التصلب المتعدد

وقال "الحربي" أثناء كلمة ألقاها شكر فيها الجمعية على جهودها: "نؤكد أهمية دور مثل هذه المناسبات والشراكات المجتمعية التي تجمع بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع وجمعياته المختلفة؛ في سبيل الاستفادة من الخبرات والخدمات بما يسهم في تعزيز المنظومة التنموية الشاملة وفي مختلف المجالات".