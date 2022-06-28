مدير الموارد البشرية بالرياض يُكرم 42 من قيادات الفرع ومنسوبيه
كرم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي، صباح اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات أسبوع التميز المؤسسي الثاني؛ 42 موظفًا وموظفة من قيادات ومنسوبي إدارات الفرع، ممن ساهموا في دعم أعمال قياس مؤشر الأداء خلال نصف العام 2022م.
وأشاد الدكتور "الحربي" خلال تسليم شهادات الشكر والتقدير بجهود المكرمين في تحقيق المستهدفات المطلوبة من إدارتهم خلال الفترة الماضية التي كان لها الأثر البارز في رفع مستوى الإنجاز وكفاءة الجودة للخدمات المقدمة لعملاء ومستفيدي الوزارة بالمنطقة.
وأوصى بالاستمرار وبذل المزيد من الجهود للوصول بالخدمات إلى المستوى المأمول، متمنيًا للمكرمين دوام التوفيق والسداد.
من جانبهم عبّر الموظفون والموظفات عن شكرهم لهذا الدعم والتقدير، مؤكدين أن هذا التكريم يعدّ حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهود والتفاني في أداء عملهم.