مدير الموارد البشرية بالرياض يُكرم 42 من قيادات الفرع ومنسوبيه

كرم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي، صباح اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات أسبوع التميز المؤسسي الثاني؛ 42 موظفًا وموظفة من قيادات ومنسوبي إدارات الفرع، ممن ساهموا في دعم أعمال قياس مؤشر الأداء خلال نصف العام 2022م.